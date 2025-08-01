Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları “Müşteri Deneyim Anketi, Anket Ödülleri” başlıklı sahte e-postalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sık tercih edilen alışveriş firmalarının adı kullanılarak gönderilen sahte e-postaların eklerine şüpheyle yaklaşılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Ödülü alabilmek için ankete katılmanız gerektiğinin öne sürülmesi ve kazanılan ödül için nakliye ücreti talep eden içeriklere itibar etmeyin. Bu tür formlarla kişisel veya finansal bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın” ifadelerine yer verildi.