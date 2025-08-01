Yozgat’ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından yapılacak yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle 2 Ağustos Cumartesi günü merkez ve bazı ilçe köylerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

ÇEDAŞ’ın açıklamasına göre, Yozgat merkezde yer alan Aşağı Çatak ve Aşağı Nohutlu mahallelerinin bazı bölgelerinde, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 ile 03.00 arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Aynı mahallelerde, saat 03.00 ile 05.00 arasında da ikinci bir bakım çalışması kapsamında elektrik verilemeyecek.

Bahçecik ve Büyüknefes köylerinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Öte yandan Güllüoluk, Güneşli, Bacılı, Bahçecik, Büyüknefes, Dereboymul, Haydarbeyli, Dambasan, Delihasanlı ve Çatma köylerinde de aynı gün 09.00-12.00 saatleri arasında yatırım çalışması dolayısıyla elektrik kesintisi uygulanacak.