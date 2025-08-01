Dünya Bağımlılıkla Mücadele Derneği ve Yozgat Kadışehri ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mitat Coşkunsay, beraberindeki heyetle birlikte Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Nezir Temur’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, SGK Denetmeni Turan Ayar’ın koordinesinde SGK Şube Müdürü Mustafa Hira Doğan, SGK Denetmeni Şerafettin Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Osman Dolgunyürek ve Avukat Alperen Okurer de katıldı.

Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Nezir Temur ile gerçekleştirilen görüşmede, akademik tecrübelerden istifade edilirken karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Heyet, Prof. Dr. Temur’a nazik ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederek akademik yaşamında başarı dileklerini iletti.