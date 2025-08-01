Şefaatli’de çiftçilik yapan Mehmet Yalçınkaya’nın Talas mevkiinde yetiştirdiği yerli karpuz ve kelek, bu yıl da lezzetiyle ilçe halkından tam not aldı. Özellikle Hamzalı Köyü’nün verimli topraklarında yetişen karpuz, hem tadı hem de görüntüsüyle alıcı buluyor.

Hasadına başlanan Şefaatli karpuzu, ilçe pazarında 5 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Yüksek talep gören yerli üretim karpuz, yaz sıcaklarında serinlemek isteyen vatandaşların ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Yerli üretime destek veren vatandaşlar, Hamzalı karpuzunu tercih ederek hem bölge çiftçisine katkı sağlıyor hem de doğal ürün tüketiyor. Üretici Mehmet Yalçınkaya, yerli karpuza olan ilgiden memnun olduklarını belirtti.