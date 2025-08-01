Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekipleri ve 7. Jandarma Trafik Timi tarafından müştereken düzenlenen faaliyet kapsamında, ATV ve motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çayıralan’a bağlı Kaletepe köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, sürücülere ATV’lerin karıştığı trafik kazalarındaki başlıca kural ihlalleri ve sorumluluklar anlatıldı.

Denetimlerde kural ihlali yapan 3 ATV sürücüsüne toplam 24 bin 653 lira idari para cezası uygulandı. Cezalar, sürücü belgesiz araç kullanmak (36/3-A), tescil plakası takmamak (23/3-B-1) ve geçici trafik plakası almadan trafiğe çıkmak (25. madde) maddelerinden kesildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafiğin güvenliği ile can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.