Valilikten yapılan açıklamada, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yol güzergahlarında sürücülere yol koşulları hakkında bilgi verildiği, yorgunluk ve uykusuzluğun neden olabileceği kazaların önlenmesi için dinlenme sürelerine uymalarının hatırlatıldığı ifade edildi.

Ekiplerin ayrıca takograf kontrolleri yaparak sürücülerin gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında, “Kendinizi ve sevdiklerinizi korumanın en basit yolu emniyet kemeridir. Emniyet kemerinizi takın, güvende kalın” ifadelerine yer verildi.