Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında dağıtımı ve ekimi yapılan hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumlarının arazi kontrollerini gerçekleştirdi.

Ayçiçeği Arazileri Kontrol Edildi2

Tam çiçeklenme dönemine giren ayçiçeklerinin tarlalarda sarı çiçekleriyle görsel bir şölen sunduğu belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle yapılan görüşmelerde memnuniyetin gözlemlendiğini ve ayçiçeğinden yüksek verim beklendiğini aktardı.

İŞKUR’dan iş arayanlara günlük destek: 850 TL’den 1.100 TL’ye kadar
İŞKUR’dan iş arayanlara günlük destek: 850 TL’den 1.100 TL’ye kadar
İçeriği Görüntüle

Ayçiçeği Arazileri Kontrol Edildi5

TAKE Projesi ile Yozgat’ta yağlık ayçiçeği üretim alanlarının artmasının hedeflendiği, nadas alanlarının üretime kazandırılmasıyla ülke tarımına daha fazla katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Muhabir: Alpaslan Demir