Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında dağıtımı ve ekimi yapılan hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumlarının arazi kontrollerini gerçekleştirdi.

Tam çiçeklenme dönemine giren ayçiçeklerinin tarlalarda sarı çiçekleriyle görsel bir şölen sunduğu belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle yapılan görüşmelerde memnuniyetin gözlemlendiğini ve ayçiçeğinden yüksek verim beklendiğini aktardı.

TAKE Projesi ile Yozgat’ta yağlık ayçiçeği üretim alanlarının artmasının hedeflendiği, nadas alanlarının üretime kazandırılmasıyla ülke tarımına daha fazla katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.