İç Anadolu şehirlerinden biri olan Yozgat’ın testi kebabı meşhurdur. Yozgat gezisi yapanların ilk tadılması gereken testi kebabı yöresel yemeklerden biridir. Yozgat, nefis yemekleri ve muhteşem lezzetleriyle misafirlerinin damaklarını şenlendirmektedir. Arabaşı da meşhur yemeklerden biri olarak tanınmaktadır.

Türkiye’nin her yöresinden tarihi dokular fışkırmaktadır. Yozgat İlinde de tarihi ve kültürel zenginlikler bulunmaktadır. Yemek kültürü oldukça gelişmiş bulunan Yozgat’ın testi kebabı meşhurdur. Kendine özgü yemekleri çevreden gelenler için de vazgeçilmez lezzetlerdir. Tarım geçim kaynakları arasında ilk sırayı almaktadır.

Yozgat’ın En Meşhur Yemekleri

Yozgat’ın en meşhur yemeği Arabaşı’dır. Ayrıca, testi kebabı, et yemekleri, tatlılar ve bir birinden özel hamur işleri bulunmaktadır. Yozgat İli Milli Parkı gezip görülmeye değer, Roma Döneminden bu güne kalabilen Basilica Therma sayesinde pek çok hastalığa şifa bulunmaktadır. Sarıkaya İlçesinde bulunan Basilica Therma; Dünyanın ilk termal tedavi merkezi olma özelliğine sahiptir.

Roma Döneminde başlayan Termal Tedavi uygulaması halen devam etmektedir. Çam ağaçlarıyla süslü Milli Park geniş alanı ve doğal dokusuyla en güzel dinlence merkezidir. Yozgat’ta bilinmesi gereken en meşhur yemekler;

Testi kebabı, çeşitli sebzeler ve kuzu etinin baharatlarla harmanlanarak pişirilmektedir. En önemli özelliği testiyi kıracak olanın dilek tutmasıdır. Testi kebabını servis edebilmek için kırılması gerekmektedir. Sunumu yapacak olan, dileğini tuttuktan sonra testiyi kırarak muhteşem lezzeti ortaya çıkarmaktadır.

Sakala çarpan çorbası, yeşil mercimek ve erişteyle hazırlanan lezzetli bir çorbadır.

Düğürcük Çorbası

Bulama Çorbası

Çiğdem pilavı

Arabaşı

Yozgat böreği

Alt üst böreği

Madımak Yemeği, Yozgat ve çevresinde tanınarak pişirilmektedir. Madımak yemeği, nefis lezzet ve şifa kaynağı olması bakımından çok sevilmektedir.

Parmak çörek

Yozgat sini tatlısı

Gebol

İncir uyutması tatlıları da ziyaretçilerin en çok sevdiği lezzetlerdir.

Yozgat’ a yolunuz düştüğünde mutlaka yemeklerini tatmanız gerekmektedir.