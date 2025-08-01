Uygun ödeme koşulları, taksitli satış avantajları ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken TOKİ konutlarına olan ilgi her geçen gün artarken, “Yozgat’ta TOKİ ne zaman başlayacak?” sorusu da gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

Yeni Etap Müjdesi Yolda mı?

TOKİ'nin Yozgat merkez ve ilçelerinde bugüne kadar gerçekleştirdiği projeler, özellikle dar ve orta gelirli aileler tarafından büyük ilgi gördü. Son olarak Sorgun, Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Yerköy gibi ilçelerde tamamlanan projelerde anahtar teslimleri yapılırken, yeni etapların duyurulması için vatandaşlar sabırsızlanıyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre TOKİ’nin Yozgat’ta 2025 yılı sonbahar döneminde yeni bir etap başlatması bekleniyor. Özellikle Yozgat Merkez ve Şefaatli ilçesinde yeni arsa tahsislerinin tamamlanmak üzere olduğu, projelendirme sürecinin son aşamaya geldiği öğrenildi. Yetkililer, resmi açıklamanın Eylül ayı içerisinde yapılmasının planlandığını belirtiyor.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Yeni projelerin başlamasıyla birlikte TOKİ başvuruları e-Devlet üzerinden ve Ziraat Bankası/ Halkbank şubeleri aracılığıyla alınacak. Başvuruların sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli ve ilk evini alacak vatandaşlara öncelik verilerek alınacağı ifade ediliyor.

Gelişmeler İçin Takipte Kalın

TOKİ’den resmi açıklama geldiğinde projelerin kapsamı, konut sayısı ve başvuru detayları netleşecek. Gelişmeleri anbean takip etmek isteyen vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.