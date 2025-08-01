Yapımı kolay gibi gelse de dikkat edilmesi gereken püf noktalar var. Nefis arabaşı hamurunun tarifini haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

Arabaşı Çorbası Nasıl Yapılır?

Sadece, un, tuz ve su ile yapılan arabaşı hamuru, kışın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte İç Anadolu'nun sofralarından eksik olmuyor. Asırlardır Karaman, Konya, Kayseri ve Yozgat yörelerinde severek tüketilen bu hamur aslında çorbaların içerisinde kullanılıyor. Peki arabaşı hamuru nasıl yapılır ve püf noktaları nelerdir? İşte soruların yanıtı...

Arabaşı Çorbası Tarifi

MALZEMELER

6 su bardağı su

1,5 çay kaşığı tuz

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı un

Unu inceltmek için;

2,5 su bardağı su

YAPILIŞI

Derin bir tencerenin içerisine suyu koyun ve kaynamasını sağlayın.

Kaynayan suya tuzu da ekledikten sonra unu 2 buçuk su bardağı suyun içerisinde inceltin.

İncelttikten sonra süzgeçten geçirip kaynayan suya ilave edin. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. 5 dakika daha kaynattıktan sonra tepsiye dökün.

Soğuduktan sonra keserek servis edebilirsiniz.