Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı veteriner ekipleri, hem il merkezi hem de köylerde yoğun mesai harcıyor.

Yozgat genelinde 19 Haziran tarihinden itibaren 155 bin 244 büyükbaş hayvana şap aşısı uygulanarak, büyükbaş hayvan varlığının önemli bir kısmı koruma altına alındı. Aşılama çalışmalarında özel aşılar kullanılarak hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

Ayrıca hafta sonları da dahil olmak üzere veteriner sağlık ekipleri sahada 7/24 görev yaptı. Aşılama sonrası hayvan sağlığı kontrolleri ve sağlık taramaları titizlikle yürütülüyor.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yetiştiricilere yerinde bilgilendirme yapılarak, hastalık bilinci ve erken bildirim kültürü güçlendirildi. Ekipler, hayvan sağlığını güvence altına almak ve üreticilerin yanında olmak için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Kampanya Devam Ediyor

Büyükbaş hayvanları şap hastalığından korumak için ‘Şap Aşı Kampanyası’nın tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, “19 Haziran’dan bu yana 155 bin 244 büyükbaş hayvan aşılandı. İlimiz geneli yapılan aşılama oranı yüzde 70’in üzerindedir. Hedef 221 bin hayvan. Yetiştiricilerimizi de şu konularda uyarmak istiyoruz. Hayvan alım ve satımı yasak kalkana kadar durdurulmalı. İşletmelere yeni hayvan sokulmamalı. Dışarıdan hayvancılıkla uğraşan kişilerin işletmelere girişine izin verilmemeli. Yeni tip şap aşısı ile aşılama yaptırılmalı. Şüpheli vakalarda numuneler alınarak Şap Enstitüsü’ne iletilecek” dedi.