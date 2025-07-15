Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, hafızlık belgesi alan öğrencileri ve onları yetiştiren öğreticileri tebrik ederek, “Her sabah Sorgun semalarında yükselen Kur’an sesleri, ilçemizin manevi huzurunun en güçlü işaretidir” dedi.

Yaykın, hafızlık eğitiminin yalnızca öğrencilerle değil, aynı zamanda halkın desteğiyle de sürdüğünü belirtti. Yaykın, “Hayırsever Sorgun halkımıza hafızların yetişmesi için verdikleri destekten ötürü şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sorgun Müftülüğü, ilçede hafızlık eğitimi alan öğrenci sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaykın, bu kapsamda Kur’an kurslarının fiziki ve eğitimsel altyapısının güçlendirilmesi adına çeşitli projelerin devam ettiğini belirtti.

Yaykın, “Rabbimiz bizleri Kur’an’ı okuyan, öğreten, seven ve destek verenlerden eylesin” sözleriyle hafızlık sürecine katkı sunan herkese teşekkür etti.