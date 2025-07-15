Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları hatırlatan Karaca, bu açıklamaların arkasında olduklarını vurguladı ve şu ifadelere yer verdi: “Bu milletin görevi, bu ihaneti unutmayan bir hafıza, bu sahtekârlığı affetmeyen bir vicdana sahip olmaktır. Bu açıklamayı yalnızca siyasi bir duruş için değil, Türk milletine olan tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek için yapıyoruz.”

“Biz Tabutlara Sığmayan Kahramanlarla Yürüyoruz”

Karaca, “Birilerinin hissesine bebek katili Öcalan düştü. Bizim hissemize tabutlara sığmayan binlerce kahraman… Siz, çocuklarımızı vura vura yaşlanmış teröristlerle yan yana yürümeyi kendinize yakıştırdınız. Biz, 34 bin lira maaşıyla ‘burs vereceğim’ diyen şehit evladımızla yürümeye razıyız” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Karaca, yaşananların sadece siyasi bir tercih olmadığını, aynı zamanda vicdani bir kırılma noktası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı; “Koca devleti, kovaların içine saklanmış 30 silaha kurban ettiler. Yakılan 30 silahla süslenmiş bir tiyatroyla milleti oyalıyorlar. Teslim olmayan teröristler, anayasal güvence beklediklerini açıkça ifade ederken, siz susuyorsunuz. O sembollerin Zerdüştlükten alındığını hâlâ anlamayanlara ne diyelim?”

“Öcalan’ı Alın Gelin, İçeride Kim Varsa Çıkarın!”

Açıklamasında sık sık tarihî referanslara yer veren Karaca, ulus-devlet vurgusunu şu ifadelerle pekiştirdi: “Yüzlerce mikrofonla Öcalan’a yol yaptınız. Mektup yazdırdınız, canlı yayın açtınız, komisyon kurdurdunuz. ‘Kurucu önder’ dediniz. Yetmedi, müebbetlikleri affettiniz. İçeride kalan varsa çıkarın, birlikte gelin. Sandığın başında sizi milletimizle birlikte bekliyoruz. Bin yıldır bu topraklardayız. Mete Han’ın kurduğu da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu da aynı devlettir. Biz bu devleti düşmanla masaya oturarak değil, düşman göme göme kurduk. Bugün siz, ‘derdimiz bir’ diyerek düşmanla saf tuttunuz. Siz seçim kazanma telaşındasınız, biz devlet yaşatma derdindeyiz. Siz koltuk peşindesiniz, biz bu milletin çocuklarına mahcup olmama derdindeyiz.”

“Bizim Derdimiz Vatan”

Türk Devleti’nin terörle mücadelesini, terör temsilcileriyle anayasa tartışacak hale getirilmesinden dertli olduklarının altını çizen Karaca, “Evladını toprağa veren annenin suskunluğu, geceleri nöbet tutan askerin duası, bu topraklarda kardeşçe yaşamak isteyen Kürt vatandaşlarımızın mahcubiyeti ve Cumhuriyet’i omuzlarında taşıyan gençlerin sorumluluğudur bizim derdimiz. Fırat Çakıroğlu’nu toprağa verirken susanların, bugün katillerle el sıkışmasından dertliyiz. Ekonomide söz verip açlığı büyütenlerden, hukuku çiğneyip hâlâ ‘adalet’ diyenlerden dertliyiz. 132 Kürt kızının tecavüzcüsünü Kürtlerin temsilcisi yaptınız! Öcalan’ı ümmetin bir parçası gibi göstermek nedir? Bu milletin imanına, vicdanına, aklına hakarettir! PKK’yı yerli ve milli göstermeye çalışan anlayışa asla geçit vermeyeceğiz!” Büyük Ortadoğu Projesi, Türkiye’yi büyütmedi. Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı birbirine düşürdü. Bu plan, İsrail’i rahatlatma planıdır. Biz bu planın parçası değiliz! Biz dinsiz bir örgütün desteğiyle ümmet kurma ve kurtarma hayaline ortak olmayız!” dedi.

Açıklamasının sonunda Karaca, üç büyük partiye de açık çağrıda bulundu: “Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine, AK Parti’nin geçmiş seçimlerde verdiği sözleri unutan kurmaylarına, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ülküsü uğruna çalışan samimi ülkücülerine sesleniyoruz: Hiçbir ülkücü MHP’ye mahkûm değildir. Hiçbir muhafazakâr, hiçbir dindar AK Parti’ye mecbur değildir. Hiçbir cumhuriyetçi, CHP’den başka adres yok sanmasın. Biz, hiçbir partiye mahkûm değiliz! Biz, devletimize, vatanımıza, milletimizin istikbaline mahkûmuz! Şimdi yeniden hatırlama zamanıdır: Sözünü tutmayanlardan değil, emaneti hakkıyla taşıyanlardan yana olma zamanıdır!”