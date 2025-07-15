Biçerdöverlerin ürünleri biçme şeklinden dolayı “dane kaybı” yaşanabileceğini hatırlatan Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, teknolojinin hızla geliştiği, işgücünün yerini makineleşmenin aldığı günümüzde hububat hasadının yaklaşık yüzde 90'ının biçerdöverlerle yapıldığını aktardı.

2025 yılı biçerdöverle buğday hasat sezonu başlarken Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri biçerdöverler operatörlerini uyardı.

Dane ve sap kaybının milli kayıp olduğunu bildiren yetkililer, “Bu görevleri yerine getirirken en hassas olması gerekenlerse takdir edersiniz ki biçerdöver operatörleridir” dedi.

Dane kaybının sadece çiftçilere değil ülke ekonomisine de büyük zararlar vermekte olduğunu dile getiren yetkililer, “Her hasat sezonunda olduğu gibi bu yıl da müdürlük olarak, iyi bir hasat sezonu geçirebilmek ve hasat kayıplarını en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız. Bu çalışmalarda dane kaybını en aza indirebilmek için hepimize düşen görevler vardır. Bu görevleri yerine getirirken en hassas olması gerekenlerse takdir edersiniz ki biçerdöver operatörleridir. Biçerdöverlerin ayarlarının ve kontrollerinin iyi yapılarak, verim kayıplarını mümkün olduğunca asgariye indirilmesi gerekmektedir. Dane ve sap kaybının milli kayıp olduğunu unutmamalıyız. Biçerdöver operatörlerinin dane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun biçim yapmaları gerekmektedir. Yapılan denetimlerde belgesiz veya dane kaybına neden olacak şekilde biçim yapıldığının tespit edilmesi halinde, operatör ve biçerdöver sahiplerine her fiil için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacaktır. Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladığı şu günlerde biçim hataları nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz. Dane kaybı sadece çiftçilere değil ülke ekonomisine de büyük zararlar vermektedir. Yüzde 1'lik dane kaybının bile on binlerce ton ürünün değerlendirilememesi anlamına gelmektedir” dedi.

Açıklamada, “Unutmayalım ki dane kayıplarında biçerdöverciler kadar tarla sahipleri de sorumludurlar. Bakanlığımızın kontrol çalışması yapan teknik elemanlarına dane kaybı önlenmesi konusunda yardımcı olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.