“İnsani yardım, gönüllülük ve tarafsızlık” gibi evrensel ilkeleri önceleyen Köksal, Genç Kızılay’ın genç nesillere toplumsal dayanışma, duyarlılık ve aktif vatandaşlık bilinci kazandırmak için çalıştığını ifade etti.

Köksal yaptığı açıklamada, “Genç Kızılay olarak amacımız; nerede bir ihtiyaç varsa orada olmak, dayanışmayı büyütmek ve insan onurunu esas alan bir anlayışla hareket etmektir. Bu görev yalnızca afet anlarında değil, her gün yaşanan görünmeyen krizlere de duyarlı olmayı gerektiriyor” ifadelerine yer verdi.

Göreve başlar başlamaz anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren Köksal, 15 Temmuz’un yıl dönümünde, o gece yaralanarak gazi olan Durak Tetik’i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, “Böyle bir dönemde, halk iradesine sahip çıkan insanların tecrübelerinden ilham almak biz gençler için çok kıymetli. Bu topraklarda toplumsal dayanışma ruhunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

Genç Kızılay’ın önümüzdeki dönemde Yozgat’ta gençleri daha fazla gönüllülüğe teşvik edecek projelere öncülük edeceğini belirten Başkan Köksal, “Amacımız yalnızca yardım ulaştırmak değil, aynı zamanda umut, güven ve birlik duygusunu da yaymaktır. Her bir gencimizin, insanlığa fayda sağlayacak adımlar atabileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İkinci Durak Arslan Oldu

Göreve başlamasının ardından bir dizi nezaket ziyaretine başlayan Köksal, bu kapsamda ikinci ziyaretini Belediye Başkanı Kazım Arslan’a gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz’ün de katıldığı görüşme, samimi ve yapıcı bir ortamda gerçekleşti. Görüşmede gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması, hayvan haklarına duyarlılık, kan bağışının önemi, gençlerin sosyal sorumluluk projelerine aktif katılımı ve yerel yönetimlerle iş birliğinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

Göreve yeni başlayan Başkan Osman Köksal, Yozgatlı gençlerin enerjisini toplumun yararına en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Genç Kızılay olarak şehrimizin sosyal yapısına katkı sunmak, ihtiyaç anında destek olabilmek ve dayanışma kültürünü güçlendirmek en büyük gayemiz. Bu doğrultuda Sayın Belediye Başkanımızın desteklerini önemsiyor, bu süreçte yanımızda olmalarını bekliyoruz. Nazik kabulleri ve destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Arslan ise gençlerin bu tür sivil toplum hareketlerinde aktif rol almasının önemine dikkat çekerek, Genç Kızılay’ın çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade etti.