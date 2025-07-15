15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, demokrasiye ve halk iradesine inanmış yüzbinlerce vatan evladının kalkışmaya karşı koymasıyla 251’dan fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Taşkın, “Her yıl olduğu gibi bu senede sergiler, çeşitli etkinlikler, yürüyüşler ve anma törenleriyle halkımızın 15 Temmuz kalkışmasına bakış açısı ile FETÖ terör örgütüne lanet okuyuşuna bir kez daha tanıklık yapacağız. Milletimizin ve devletimizin üzerine çöreklenmeye kalkan hainler, 15 Temmuz 2016 gecesinde devletin tüm organlarına saldırmıştır. Bu kalkışmada 251 vatan evladını şehit ederek bu millete ve devlete düşman olduğunu göstermiş ve örgütün maskesi düşmüştür. 15 Temmuz da topraklarımız üzerinde oyun oynamaya kalkan hain terör örgütlerine çok acı bir ders verilmiştir. Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenler ağır bir darbe almış, Millet, bağımsızlığı için neler yapabileceğini dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz’da Cumhuriyete ve devletin temeline yönelik darbe girişimine izin verilmemiştir. Topla tüfekle Millet iradesinin yok edilemeyeceği bir kez daha gösterilmiştir. Milletimiz vatanını, bayrağını ve devletini kahramanca savunmuştur. Ülkemizin geleceği için kanlarıyla ölümsüzleşen kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin kederli ailelerine Allah sabır versin. Her zaman onların yanında olacağız. Onların acılarını paylaşacağız” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi