2025 yılı 2’nci Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının kent genelinde yürüttüğü yatırımlar ve projelerin mevcut durumu ele alındı.

213 Projeye 127,3 Milyar Lira Bütçe

Toplantıda konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2025 yılı itibarıyla kent genelinde toplam 213 projenin uygulandığını belirterek, bu projelerin toplam bedelinin 127,3 milyar lira olduğunu söyledi.

Vali Özkan, sektörlere göre proje sayılarını ve bedellerini şu şekilde sıraladı: “Ulaştırma-haberleşme: 42 proje, 84,2 milyar lira. Tarım: 87 proje, 36 milyar lira. Enerji: 10 proje, 596 milyon lira. Eğitim: 16 proje, 2,3 milyar lira. Sağlık: 5 proje, 186 milyon lira. Konut: 1 proje, 200 milyon lira. Diğer kamu hizmetleri - iktisadi: 2 proje, 733 milyon lira. Diğer kamu hizmetleri - sosyal: 48 proje, 3 milyar lira. Turizm: 2 proje, 22 milyon lira.”

2025 Ödeneği 23,7 Milyar Lira, Gerçekleşme Oranı Yüzde 22,65

Projelerin 2025 yılı ödeneğinin 23,7 milyar lira olduğunu ifade eden Özkan, dönem sonu itibarıyla toplam 4,6 milyar lira harcama yapıldığını ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 22,65 olduğunu belirtti.

Harcamalar sektör bazında şöyle sıralandı: “Ulaştırma-haberleşme: 2,9 milyar lira. Tarım: 1,2 milyar lira. Enerji: 53 milyon lira. Eğitim: 162 milyon lira. Sağlık: 59 milyon lira. Konut: 0 lira. Diğer kamu hizmetleri - sosyal: 267 milyon lira. Diğer kamu hizmetleri - iktisadi: 0 lira. Turizm: 13 milyon lira.”

Projelerin Durumu

Vali Özkan, 213 projeden: 25'inin tamamlandığını, 126 projede çalışmaların sürdüğünü, 37 projenin ihale aşamasında olduğunu, 23 projeye ise henüz başlanmadığını kaydetti.

Kurumlar Yatırımlar Hakkında Bilgi Verdi

Toplantının devamında, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri söz alarak yürüttükleri projeler ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sundu.