Eğitim İş Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, Lozan Barış Antlaşması’nın 101’inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Lozan’ın yalnızca bir barış belgesi değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık tapusu olduğunu vurguladı.

“Lozan, Kurtuluş Savaşı'nın Siyasi Zaferidir”

Tuygun, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın, emperyalizme karşı verilen eşsiz bir mücadelenin hukuki ve diplomatik zaferi olduğunu belirterek, “Yedi düvele karşı kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın siyasi sonucu Lozan’la perçinlenmiş, Türk milletine Sevr ile vurulmak istenen pranga Lozan’la parçalanmıştır” dedi.

“Lozan, Halk Egemenliğinin ve Ulus Devletin Temelidir”

Lozan’ın yalnızca diplomatik bir başarı değil, halk egemenliğine dayanan bir rejimin ve tam bağımsız bir devletin tarihsel kuruluş beyanı olduğunu ifade eden Tuygun, antlaşmayla birlikte yurttaşlık temelli ulus devlet anlayışının temelinin atıldığını ve üniter yapının, halk egemenliğinin ortak hukuk düzeni ve bölünmez vatan fikri etrafında somutlaştığını söyledi.

“Lozan’a yönelik saldırılar Cumhuriyet karşıtlığının yansımasıdır”

Tuygun, günümüzde Lozan’a yönelik sistemli saldırıların sürdüğünü dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Cumhuriyet karşıtı odaklar, Lozan’ın kazanımlarını sorgulamakta ve emperyalist çıkarlar ile iktidarın siyasal hedeflerini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bu süreç, Türkiye’nin dışa bağımlılığının artırıldığı, bölgesel planların ve iç siyasi projelerin kesiştiği çok katmanlı bir yapıya dönüşmüştür.”

“Türk Milleti Kavramı Bilinçli Şekilde Hedef Alınmaktadır”

Eğitim İş Yozgat Şube Başkanı Tuygun, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nicholas Barrack’ın “Türkiye, Osmanlı’nın millet sistemine dönmelidir” şeklindeki açıklamalarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türk, Kürt, Arap” vurgusuna da tepki göstererek, bu söylemlerin Anayasa’da tanımlı olan “Türk Milleti” kavramına aykırı olduğunu söyledi.

“Cumhuriyet’in birleştirici gücü olan bu kavram, bugün etnik kimlikler üzerinden parçalanmaya çalışılmakta, ortak ulus bilinci zayıflatılmaktadır.”

“Lozan’ın Tarihsel Mirasına Sahip Çıkıyoruz”

Tuygun, açıklamasının sonunda Eğitim İş olarak Lozan’ın tarihsel ve hukuki mirasına, laik ve halkçı hukuk sistemine, Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti: “Lozan, saraylara ve sultanlara karşı halkın kaderini kendi ellerine aldığı bir dönüm noktasıdır. Bu kazanımları yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Gerçek barış ve demokrasi, yalnızca Cumhuriyet’in ilkeleriyle mümkündür. Gerçek barış, Cumhuriyet’tir.”