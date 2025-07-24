Çayıralan’a bağlı Karaazap köyünde ikamet eden bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, oğlunun evden çıktığını ve geri dönmediğini bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri ve köy halkı tarafından müşterek arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda kayıp şahıs, Gülderesi köyünde ikamet eden bir akrabasının evinde sağ ve sağlıklı şekilde bulundu.

Jandarma yetkilileri, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ve kişinin ailesine teslim edildiğini bildirdi.