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Yozgat'tan 110, Sorgun'dan 40 ve Şefaatli'den 36 olmak üzere toplam 3 grup 186 Umre yolcusu eş zamanlı olarak uğurlandı.

İl Müftülüğü Bilal Şahin Külliyesi'nde gerçekleşen uğurlama törenine; İl Müftü Yardımcıları Mustafa Balcıoğlu ve Akif Karabulut, Din görevlileri, Umrecilerin yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Yapılan uğurlamada, bir açıklama yapan İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, “Rabbim çıkmış olduğunuz bu kutsal yolda cümlenize sağlıkla, huşu ile mebrur bir Umre yapmış şekilde ülkemize, evinize dönmeyi nasip eylesin. Kutsal topraklara varınca Filistin ve Gazze için ve oradaki kardeşlerimiz için bolca dualar edin” dedi.

Yapılan duanın ardından umre yolcuları, tekbirler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.