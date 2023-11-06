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İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Karaaslan’ın yürütücü olduğu Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Bakır, Dr. Öğretim Üyesi M. Emin Şahin ve Dr. Öğretim Üyesi A. Sertol Köksal’ın araştırmacı olduğu ileri seviye genişbantlı mükemmel sinyal emici uygulamalarına yönelik proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden etkilenen illerde yaşayan araştırmacıların Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla bu yıl düzenlenen "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenen proje "Binbirçaba" kategorisinde ele alındı.

Afet bölgesinde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi ortaklığındaki "Geniş Bantlı Mükemmel Sinyal Emicilerin Kaos Desenli Yüzeyler Kullanılarak Elde Edilmesi" adlı proje her iki üniversite arasında dayanışma adına da güzel bir örnek teşkil etti.