Yozgat İl Müftülüğü koordinesinde 5 Kasım Pazar günü akşam namazının ardından Çapanoğlu Büyük Camii'nde "Ailecek Filistin ve Gazzeli kardeşlerimiz için duada buluşuyoruz" programı düzenlendi.

Gazze için dua edildi

Siyonist işgalci israilin Gazze halkına yaşattığı katliamlar nedeniyle akşam namazında bir araya gelen Yozgat halkı Filistinli Müslüman kardeşlerimiz için dua etti.

Gazze için dua edildi1

Bünyan’ın köylerinde bilim konuşuldu Bünyan’ın köylerinde bilim konuşuldu

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Ali Gülden’in yaptığı sohbet ile manevi duygular zirveye ulaşırken, akabinde Müftü Ali Gülden’in, yaptığı duaya hep birlikte amin denildi.

Kaynak: Yasin Nazım Kayhan