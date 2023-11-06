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Yozgat İl Müftülüğü koordinesinde 5 Kasım Pazar günü akşam namazının ardından Çapanoğlu Büyük Camii'nde "Ailecek Filistin ve Gazzeli kardeşlerimiz için duada buluşuyoruz" programı düzenlendi.

Siyonist işgalci israilin Gazze halkına yaşattığı katliamlar nedeniyle akşam namazında bir araya gelen Yozgat halkı Filistinli Müslüman kardeşlerimiz için dua etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Ali Gülden’in yaptığı sohbet ile manevi duygular zirveye ulaşırken, akabinde Müftü Ali Gülden’in, yaptığı duaya hep birlikte amin denildi.