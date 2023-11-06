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Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak'ı ziyaret etti.

Bölge Müdürü Okan Bal, Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan, ilgili şube müdürleri eşliğinde Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak'ı makamında ziyarete ederek yapılan yatırımlar hakkında görüşmeler yapıldı.

Ziyaret sonrası Aydıncık'ta çalışmaları devam eden taşkın koruma kanalı inşaatında incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Okan Bal Aydıncık İlçesinde Kösrelik Göleti çalışmalarını da inceleyerek işin ilerlemesi hakkında bilgi aldı.