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2022 yılı bal üretim verileri sonuçlarına göre, Yozgat’ın Sivas, Ordu ve Samsun'un gerisinde kaldığı, aynı dönemde Amasya ile benzer bir üretim gerçekleştirdiği görülüyor.

Yozgat, bu yıl toplamda 500 ton bal üretirken, Ordu ve Sivas illeri 2 bin 500 tonun üzerinde, Samsun bin ile 2 bin 500 ton arasında bal üretti. Amasya ise 500 ila 1000 ton civarında bal üretimiyle dikkat çekti.

Türkiye, çeşitli bal türleri ve Anadolu'nun zengin bitki florası sayesinde arıcılık için oldukça elverişli bir ekolojiye sahiptir. Ülkede 24 farklı çeşit bal üretimi yapılmakta olup, çiçek, çam, kestane, kekik, geven, narenciye, pamuk ve ayçiçeği balları en önemli çeşitler arasında yer almaktadır. Özellikle Batı Akdeniz ve Güney Ege bölgeleri, çam balı üretimi için önemli alanlardır.

Ülke genelinde 26 farklı çeşitte coğrafi işaretli bal bulunmaktadır. Türkiye'deki kovan sayısı 8 milyon 984 bin 676 adettir ve en fazla kovan Muğla, Ordu, Adana, Mersin ve İzmir illerinde bulunmaktadır. Bal üretiminde ise Ordu, Adana, Muğla, Sivas ve İzmir önde gelen iller arasında bulunuyor.

Arıcılık sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla oluşturulan "Türkiye Arıcılık Haritası" uygulaması, ülke geneli ve illere özel arıcılık verilerine ve istatistiklerine erişim sağlamaktadır. Türkiye'nin arıcılık potansiyeli ve sektörün geleceği hakkında önemli bilgiler sunan bu uygulama, arıcılar ve ilgili paydaşlar için önemli bir kaynaktır.