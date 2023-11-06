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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için önemli bir açıklama yaptı. 13 Kasım'da başlaması planlanan ara tatilin süresi uzatıldı ve bu gelişme milyonlarca veli ve öğrenciyi sevindirdi.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde bir dizi değişiklik yaparak dikkat çeken Milli Eğitim Bakanlığı, bu kez müfredatta köklü bir değişikliğe gidiyor. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili Bakan Yusuf Tekin'den açıklamalar geldi. Ayrıca yılın ilk ara tatili için veli ve öğrencilere müjde verildi. İşte güncel detaylar...

ARA TATİL SÜRESİ ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 1. dönemin ilk ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu tatil, hafta sonlarının eklenmesiyle 9 güne çıkacak. Ayrıca 11-12 ve 18-19 Kasım tarihleri de tatil olarak eklendiğinden, öğrenciler toplamda 9 gün boyunca tatil yapma fırsatı bulacaklar.

MÜFREDAT DEĞİŞİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm sınıfları kapsayacak şekilde müfredatın yeniden düzenleneceğini duyurdu. Tekin, "Muhtemelen aralık ayında müfredatta yapılacak değişiklikleri kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu değişiklik, 2017'den bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat güncellemesi olacak. Bu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz yüklemelerden kaçınarak derslerin sadeleştirilmesini hedefliyoruz," dedi.

Bakan Tekin ayrıca şunları ekledi: "Öğrencilerimizin derslerde tekrar etmek zorunda kaldıkları konuları sadeleştirme ve bazı konulardaki eksiklikleri giderme amacındayız. Müfredatın ağırlığını ve içeriğini gözden geçirerek öğretmenlerimizin daha etkili bir şekilde ders işlemelerini sağlayacağız."