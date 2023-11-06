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Dilan Polat, çocuklarıyla Adalet Bakanlığı'nın ACEP adlı görüntülü uygulaması aracılığıyla iletişim kurabilecek. Bu görüşmeler ücretli olacak ve her seferinde 200 TL ödeme gerekecek.

Dilan Polat, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve bahis oyunları düzenlemesi suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra koridorlarda "Oğlum sana kim bakacak" şeklinde endişeli bir şekilde bağırmıştı. Şimdi ise çocuklarıyla görüşmeleri için Adalet Bakanlığı'nın ACEP isimli görüntülü uygulamasını kullanacak.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat hakkındaki soruları cevaplayarak, çocuklarıyla görüşme sürecini şu şekilde açıkladı: "Dilan Polat çocuklarıyla sadece görüntülü olarak iletişim kurabilecek. Bu görüşme, cezaevinin uygulama sistemi olan ACEP üzerinden gerçekleşecek ve her görüşme için 200 TL ücret alınacak."

Dilan Polat'ın çocuklarına kimin bakacağı ve onlarla nasıl iletişim kuracağı, annesinin ve babasının tutuklanmasının ardından merak konusu olmuştu. Ancak Polat'ın yardımcısı Şule, bir video yayınlayarak çocukların yanında olduğunu ve onlara baktığını açıkladı.