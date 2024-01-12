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4 Ocak Perşembe günü başlayan yerel seçim hazırlıkları kapsamında askıya çıkan seçmen listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek.

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan belediye başkanları ve muhtarlar için düzenlenecek seçimde milyonlarca seçmen oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1 Ocak'ta başlattığı yerel seçim takvimine göre, seçmen listelerini 4 Ocak itibarıyla askıya çıkardı. Bu listeler 17 Ocak'ta askıdan indirilecek ve itirazlar da bu tarihe kadar yapılabilecek.

YSK'nın resmi web sitesi olan www.ysk.gov.tr ve e-Devlet kapısı üzerinden, bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları sorgulanabilecek. Seçmenler, ikamet ettikleri binadaki seçmen kayıtlarını görebilecek ve o adreste ikamet etmeyen kişilere karşı ilçe seçim kurullarına itirazda bulunabilecekler.

27 Ocak'ta siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlenecek. 7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ile sandıkların belirlenmesi süreci 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı, 29 Şubat'ta başlayacak ve 24 Mart'ta tamamlanacak. Bu süreç içinde seçmenler, bilgi kağıtları aracılığıyla oy kullanacakları yerleri öğrenebilecekler.