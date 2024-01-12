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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, vatandaşların merak ettiği "Doğalgaz faturalarına zam yapılacak mı?" sorusuna Bakan Bayraktar'dan gelen açıklama, kamuoyunu rahatlattı.

Bakan Bayraktar, bu kış için planlanan bir zam olmadığını belirterek, şu sözleri dile getirdi: "Şu an bir enerji bakanı olarak söyleyebilirim ki bir doğalgaz zammı planlamıyoruz. Yine de elbette biz verimli kullanalım enerjilerimizi. Dünyada da fiyatlar makul seviyelerde. Bu da elimizi rahatlatıyor. Avrupa’da elektrik ve doğalgazda en ucuz ikinci ülkeyiz."

Ayrıca, Bakan Bayraktar, vatandaşları enerji konusunda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Doğalgaz kullanıcılarını ilgilendiren bir diğer konu ise şu şekilde açıklandı: Konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024’e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri devlet tarafından ödeniyor. Buna göre, 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecek.