Yozgat Valiliği, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilik, her bir vatandaşın su kullanım alışkanlıklarında yapacağı küçük değişikliklerle önemli ölçüde su tasarrufu sağlayabileceğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, ülke genelinde su kaynaklarının giderek azaldığına dikkat çekilerek, Yozgat’ta da mevcut su rezervlerinin bilinçsiz kullanım nedeniyle tehdit altında olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Muslukları kapatmak, damlayan muslukları tamir ettirmek, bahçe sulamasında saat ve yöntemlere dikkat etmek gibi basit önlemler bile büyük fark yaratır. Su israfı hem gelecek nesillerimizi hem de tarım ve yaşam alanlarımızı olumsuz etkiler” ifadeleri yer aldı.

Valilik, vatandaşları suyun değerini bilmeleri ve tasarruf tedbirlerini günlük hayatta alışkanlık hâline getirmeleri konusunda uyararak, “Su hayattır. Küçük bir ihmalkârlık, büyük kayıplara yol açabilir. Hep birlikte bilinçli kullanım sağlayarak kaynaklarımızı koruyalım” çağrısında bulundu.