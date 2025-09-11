Jandarma ekipleri tarafından çevre ve hayvan koruma denetimleri gerçekleştirildi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak, Kadışehri ile Çekerek ilçeleri arasında orman ve anız yangınlarına karşı denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında ormanlık alanlarda bulunan vatandaşlar bilgilendirilirken, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yükümlülükler ve ihlaller durumunda uygulanabilecek idari ve adli cezalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sahipli hayvanların başıboş bırakılmasının cezai sorumluluk doğurduğu hatırlatıldı.

Yetkililer, vatandaşlara çevre ve hayvan hakları ihlallerini HAYDİ uygulaması veya 112 Acil Çağrı Hizmetleri üzerinden bildirebileceklerini aktararak, duyarlı davranışın önemine dikkat çekti.