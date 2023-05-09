İnönü Caddesi’nde açılan derneğin açılış törenine ilgi büyük oldu. Körfez Yozgatlılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Ercan Şahin, Körfez ilçeleri Ayvalık’tan Küçükkuyu’ya kadar yörede yaşayan Yozgatlı hemşehrilerle birlikte olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Yiğidin harman olduğu illerimizden bir tanesi de Yozgat'tır" dedi.

Dernek binasının açılından sonra bina önünde yöre has oyunlar oynandı.

Ercan Şahin’in başkanlığındaki kurucu yönetim kurulunda Kadir Özkan başkan yardımcısı, Murat Çiftçi, Murat Akdemir, Hatice Dinçer, Nizam Aksoy ve Mustafa Doğan kurucu üye olarak yer aldılar. İHA