2025 yılı Haziran ayı itibarıyla projeye ilişkin tüm ihale süreçleri tamamlanırken, gözler şimdi TOKİ başvuru takvimi, başvuru şartları ve e-Devlet ekranının ne zaman aktif olacağına çevrildi.

TOKİ’nin verilerine göre, projede ihalesi tamamlanan 165 bin 55 sosyal konutun büyük bölümü Türkiye’nin büyükşehirlerinde inşa edilecek. Toplam 128 bin 378 konutun İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yapılması planlanıyor. Geri kalan konutlar ise Anadolu’nun farklı illerinde hak sahiplerine sunulacak.

Konutlar, yatay mimari anlayışı ve yerel dokuya uygunluk ilkesi çerçevesinde tasarlanacak. Sıfır atık uyumlu, enerji verimliliği yüksek ve iklim dostu malzemelerin kullanılacağı projelerde, yenilenebilir enerji sistemlerinin de aktif olarak yer alması hedefleniyor.

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Proje kapsamında vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Ancak başvuru ekranı henüz açılmış değil. “TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi” için başvuru sürecine ilişkin takvimin yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Başvurular başladığında, vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “TOKİ Başvuru” ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bakan Murat Kurum'dan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Deprem bölgesiyle birlikte, inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye genelinde yeni bir sosyal konut kampanyasını başlatacağız. Detaylar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.”

Başvuru Şartları Henüz Açıklanmadı

Başvurulara dair kesin tarih, gelir kriterleri, yaş ve ikamet şartları gibi detaylar TOKİ ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak. Başvuru şartlarının, daha önceki sosyal konut projelerinde olduğu gibi belirli yaş ve gelir düzeyine göre şekillenmesi bekleniyor.

Gelişmeler Anbean Takip Edilecek

250 Bin Sosyal Konut Projesi ile dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olması hedefleniyor. Başvuru tarihleri ve diğer kriterler açıklandığında kamuoyuna duyurulacak. Vatandaşların gelişmeleri TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden takip etmeleri tavsiye ediliyor.