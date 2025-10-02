Yozgatlı Sporcu Türkiye’yi Temsil Edecek

08-12 Ekim tarihleri arasında Romanya’nın Cluj-Napoca şehrinde düzenlenecek olan Bayanlar Güreş Balkan Şampiyonası’nda hemşehrimiz Elif Sude Elmalı milli takım kadrosunda yer aldı.

65 kiloda hemşehrimiz Elif Sude Elmalı, milli takım kadrosunda yer alarak hem Yozgat’ı hem de Türkiye’yi temsil edecek.

Sporcu Elif Sude Elmalı’yı tebrik eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Milli sporcumuzun yetişmesinde emeği geçen antrenörüne, kulüp yöneticilerine, destek veren herkese teşekkür ediyor, Elif Sude’ye bu önemli organizasyonda başarılar diliyoruz” dedi.