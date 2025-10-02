Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Hatice Yanar’ı evinde ziyaret etti.

“Tecrübeleri En Değerli Mirasımız”

Ziyaret sonrası açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, büyüklerin toplum için önemine vurgu yaptı. Aksoy, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle kıymetli büyüklerimizden Hatice Yanar teyzemizi ziyaret ettik. Onun güler yüzü, hayır duası ve yılların biriktirdiği tecrübeleri bizler için en değerli mirastır. Büyüklerimizin varlığı; ailemize, toplumumuza ve geleceğimize ışık olmaya devam ediyor” dedi.

Yaşlıların Önemi Hatırlatıldı

Aksoy’un ziyareti kapsamında, yaşlıların toplumsal hayatın önemli bir parçası olduğu ve genç nesillere aktardıkları tecrübelerle yol gösterici oldukları mesajı verildi.