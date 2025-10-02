Final Yozgat’ta Düzenlendi

Diyanet Akademi Merkezlerinde eğitim gören aday din görevlileri arasında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Anlama Bölge Yarışması finali, Yozgat Bilal Şahin Cami’nde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Komisyon Üyesi Oldu

Yarışmada jüri üyeleri arasında Yozgat İl Müftüsü Nihat Kök de yer aldı. Finalde sahneye çıkan aday din görevlileri, Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okumak için yarıştı.

Dereceye Girenlere Hediyeler Verildi

Program sonunda dereceye giren aday din görevlilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.