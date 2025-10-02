İl Müdürü Arif Topal, antrenmanları yerinde inceleyerek sporcularla bir araya geldi ve genç hentbolculara yeni formalarını takdim etti.

Topal, yaptığı açıklamada, spora olan ilgiyi artırmak ve gençleri sosyal faaliyetlere yönlendirmek adına bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Topal, “Spor, sadece fiziksel gelişimi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda disiplin, sorumluluk ve takım ruhunu pekiştirir. Gençlerimizin spor yoluyla kendilerini geliştirmeleri bizler için büyük mutluluk kaynağıdır” dedi.

Takım antrenörü Uğur Şahin ise yeni formaların sporcular üzerinde moral ve motivasyonu artırdığını belirterek, gençlerin yaklaşan turnuvalara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve performanslarını en üst düzeye çıkaracaklarını söyledi.

Şahin, genç sporcuların hem bireysel yeteneklerini geliştirmeleri hem de takım olarak uyum içinde çalışmayı öğrenmelerinin önemine vurgu yaptı. Şahin, takımın disiplinli ve yoğun antrenman programı sayesinde, önümüzdeki dönemlerde il ve bölge turnuvalarında güçlü bir performans sergilemesinin hedeflendiğini söyledi

Ziyaret, İl Müdürü Topal’ın sporculara başarı dileklerini iletmesi ve takımın gösterdiği performansın takdir edilmesiyle sona erdi.