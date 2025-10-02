Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında, merkezde görev yapan okul yöneticilerinin katılımıyla eğitim değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ın yanı sıra Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir, Şube Müdürü Işık Gün, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.
Eğitim Çalışmaları Ele Alındı
Toplantıda, eğitim ve öğretim sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, merkezdeki okulların çalışmaları masaya yatırıldı. Katılımcılar görüşlerini paylaşarak eğitimde verimliliğin artırılmasına yönelik istişarelerde bulundu.
