Yozgatlı Kadınlara askerlik onaylandı mı? Tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Bazı vatandaşlar, kadınların da zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulması gerektiğini TBMM Dilekçe Komisyonu’na iletti. Peki kadınlara askerlik onaylandı mı? İşte detaylar...

Kadınlara Askerlik Onaylandı Mı?

Türkiye’de mevcut askerlik sistemi, 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde yalnızca erkek vatandaşları zorunlu askerlik hizmetine tabi tutmaktadır. Kadınlar ise gönüllü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) subay veya astsubay olarak görev alabilmektedir. Bu durum, Anayasa’nın eşitlik ilkesiyle de uyumludur.

TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan başvuruda, kadınların da erkeklerle eşit şekilde askerlik hizmetine tabi tutulması talep edilmiştir. Ancak bu başvuru, yalnızca bir öneri niteliğindedir ve resmi bir yasa teklifi anlamına gelmemektedir. Komisyonun bu başvuruyu değerlendirmesi beklenmektedir.

Kadınlara Askerlik Gelecek Mi?

Şu an için Türkiye’de kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmemiştir. Mevcut durumda kadınlar için askerlik hizmeti gönüllülük esasına dayanmaktadır. Sosyal medyada yayılan “Kadınlar askere gidecek” gibi haberler, gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunda bu konuda yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için resmi açıklamaların ve gelişmelerin takip edilmesi önemlidir. TBMM Dilekçe Komisyonu’nun yapacağı değerlendirme sonucunda yeni bir gelişme olursa, kamuoyuna duyurulacaktır.