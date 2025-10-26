Ankara Sincan’da tanıtılan örnek daireler büyük ilgi gördü. Başvurular 10 Kasım’da başlayacak, ilk teslimatlar ise Mart 2027’de yapılacak.

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı dev proje resmen start aldı.

Türkiye genelinde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilk örnek daireler Ankara’nın Sincan ilçesinde tanıtıldı.

Konutlar tünel kalıp sistemiyle, deprem güvenli ve ısı-ses-su yalıtımlı şekilde inşa ediliyor.

Projedeki konutlar, 2+1 ve 1+1 tiplerinde; yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlandı.

2+1 daireler 65–80 metrekare, 1+1 konutlar ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.

İlk Etapta Hangi İller Öncelikli?

Projede ilk etapta yapılacak konut sayıları şöyle:

İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670,

Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640, Ardahan 540 konut.

Örnek Dairelerde Neler Var?

Sincan’da tanıtılan örnek dairelerde,

Kiler dolabı, ebeveyn banyosu ve duşakabin gibi detaylar,

Ayrı ya da birleşik mutfak seçenekleri,

Çocuk parkı, otopark ve oturma alanları gibi sosyal donatılar bulunuyor

Projede konut çevresine geniş yeşil alanlar, oyun parkları ve oturma bölümleri de yapılacak.

Konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL’den başlarken, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sunulacak.

Öncelik Kimlere Verilecek?

Projede toplumun farklı kesimleri için özel kontenjanlar oluşturuldu.

Şehit aileleri, gaziler ve engelliler için yüzde 5,

3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10,

Emekliler ve 18–30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık tarihleri arasında alınacak.

İnşa ve ihale süreci Kasım ayında başlayacak, ilk kura çekimi ise Aralık 2025’te yapılacak.

Konut teslimlerinin Mart 2027’de başlaması planlanıyor.

Başvuru Şartları Açıklandı

Projeye başvuracak kişilerde şu şartlar aranacak:

18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru sahibinin ve ailesinin üzerinde konut tapusu bulunmamak,

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL’yi geçmemek,

Başvuru yapılacak bölgede en az 1 yıldır ikamet etmek.

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu gelir şartından muaf tutulacak.

Deprem bölgesindeki iller ve emekliler için ise nüfus kaydı veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.

Ödeme Planı Nasıl Olacak?

İstanbul Dışındaki İllerde:

1+1 (55 m²) konutlar 1.800.000 TL – yüzde 10 peşinat, 240 ay vade, aylık 6 bin 750 TL taksit.

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL – yüzde 10 peşinat, 240 ay vade, aylık 8 bin 250 TL taksit.

2+1 (80 m²) konutlar 2.650.000 TL – yüzde 10 peşinat, 240 ay vade, aylık 9 bin 938 TL taksit.

2027’de Teslim, Uzun Vadeli Ödeme Kolaylığı

“Yüzyılın Konut Projesi”, hem uygun ödeme seçenekleri hem de dayanıklı yapısıyla dar gelirli vatandaşlara güvenli, modern ve erişilebilir yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

İlk teslimlerin Mart 2027’de yapılması planlanıyor.