Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, derneklerinin Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gençlere yurt dışı öğrenme ve gelişim fırsatları sunmaya devam ettiğini açıkladı.

Uğuz, “Erasmus+ Programı 2025 Teklif Çağrısı KA151-YOU hibe programı ve Kalite Sertifikasına Sahip Kuruluşlar için Gönüllülük Projeleri (ESC51) sonuçları açıklanmış olup, Sorgun Gençlik Derneği olarak hibe almaya hak kazandık” dedi.

Dernek olarak 2025-2026 yıllarında eğitim, kültür, spor, sanat, çevre ve afet gibi birçok temada projeler gerçekleştireceklerini belirten Uğuz, “Hazırladığımız projelerle yaklaşık 150 gencin yurt dışında deneyim kazanmasını, kültürlerarası öğrenme sürecine katılmasını ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uğuz, Erasmus+ ve ESC programlarıyla gençlerin sınırların ötesine geçerek farklı kültürler tanıma ve kendilerini geliştirme imkânı bulduğunu vurguladı.