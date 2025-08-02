Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adnan Kahveci Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Dumlupınar Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi ile Belediye Meydanı ve bağlantı yollarında sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Yollara 2. kat aşınma tabakası atılarak hem araç hem de yaya ulaşımının konforu artırıldı.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, asfalt çalışmalarının ilçenin ulaşım kalitesini yükselttiğini belirterek, şunları kaydetti: “Akdağmadeni’mizi daha yaşanabilir, daha modern bir kent haline getirmek için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Son bir ayda gerçekleştirdiğimiz asfalt seferberliği ile birlikte ilçemizin ana arterlerinde ciddi bir dönüşüm sağladık. Güçlenen yol ağımız, ulaşım kalitesini artırırken, ilçemizin gelişimine de katkı sunuyor. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak en büyük önceliğimizdir. Çalışmalar süresince alternatif güzergahları kullanarak bizlere destek olan halkımıza teşekkür ediyorum. Akdağmadeni için gayret bizden, çalışmak bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır.”

Belediye, önümüzdeki dönemde ulaşım, çevre düzenlemesi ve altyapı projeleriyle ilçe halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.