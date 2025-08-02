Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki heyet, Boğazlıyan Belediyesi’nde Başkan Coşar ile bir araya geldi.

Toplantı, Kayseri Şeker’in araç filosuna katılan 5 yeni Maus Pancar Yükleme Makinesi için düzenlenen hizmete alım töreni vesilesiyle gerçekleştirildi.

Çiftçilere Katkı Sağlayacak

Başkan Coşar, yatırımın çiftçilere ve bölge tarımına hayırlı olmasını dileyerek, “Bu önemli yatırım, bölge üreticilerimizin verimliliğine ve iş gücü maliyetlerinin düşürülmesine önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, misafirperverliği dolayısıyla Başkan Coşar’a teşekkür etti.