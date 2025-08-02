Müdürlükten yapılan açıklamada, Genel Tarım Sayımı anketlerinin E-Devlet sistemi üzerinden doldurulabildiği, E-Devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşların ise en yakın İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak anketlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, ankete katılımın zorunlu olduğu hatırlatılarak, “Genel Tarım Sayımı kapsamında istenen bilgileri vermeyen gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcileri hakkında 5429 sayılı Kanunun 54’üncü maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, tarım politikalarının sağlıklı şekilde planlanabilmesi için doğru ve güncel verinin önemine dikkat çekerek, vatandaşları sayım sürecine katkı vermeye çağırdı.