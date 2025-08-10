Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Selçuk Bağcı, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Zübeyde Hanım Nikâh Salonu’nda düzenlenen törende, Sena ve Furkan Kirazlı çiftinin mutluluğuna ortak oldu.
Törene, Federasyon Genel Sekreteri Hikmet Selvi ve Başkan Vekili Abdullah Doğan da katıldı.
Ankara’da faaliyet gösteren Yozgat Saraykent Dernek Başkanı Arif Kirazlı’nın oğlu Furkan Kirazlı’nın cumartesi günü gerçekleştirilen nikâh merasimine katılan federasyon yöneticileri, genç çifte evlilik hayatlarında mutluluk ve başarı diledi.
Muhabir: Alpaslan Demir