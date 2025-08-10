1966 Siirt de dünyaya geldi. AK Parti eski Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. TBMM 25. ve 26.dönem AK Parti Siirt Milletvekilliği yaptı. AK Parti İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsüdür.

ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde 1990'da lisans 1993’te yüksek lisans; 1997'de de doktorasını tamamladı.

1999 senesinde Uygulamalı Sosyoloji Anabilim dalında doçent, 2005 senesinde Kurumlar sosyolojisi Anabilim dalında profesör oldu.

1992 Eylül'ünde araştırma görevlisi olarak girdiği Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde 2012 Eylül’üne kadar öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Eylül 2012 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde iş hayatına başladı.

2001 ve 2004 yıllarında ABD’nin farklı üniversitelerinde araştırtmalar yapıp ders veren Aktay, 1991 senesinde bir grup arkadaşıyla birlikte çıkarmaya başladığı Tezkire dergisinin ve 2002 yılında yayımlanmaya başlanan Sivil Toplum dergisinin editörlüğünü sürdürdü.