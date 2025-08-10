Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda, yaşlanma olgusunu çok boyutlu sosyal politikalarla ele almak ve daha kapsayıcı politikalar geliştirmek amacıyla 81 ilde kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireylerin katılımıyla Yaşlılık Çalıştayları yapılacak.

11-15 Ağustos Tarihlerinde Gerçekleştirilecek

Yaşlıların, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısı olduğu yaklaşımı doğrultusunda ekim ayında düzenlenecek 2. Yaşlılık Şurası'na zemin hazırlayacak çalıştaylar, 11-15 Ağustos'ta yapılacak.