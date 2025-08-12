Şirketin Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarına bağlı bölgelerdeki çiftçilere sağladığı toplam avans tutarı, 12 Ağustos itibarıyla verilen 383 milyon 628 bin lira tutarındaki ikinci sulama avansı ile birlikte 3 milyar 646 milyon 680 bin liraya (3,6 milyar liraya) ulaştı.

Kayseri Şeker’den yapılan açıklamada, tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni avansların yanı sıra ekim, çapalama, bayram ve sulama gibi nakdi avansların, üretim sezonunun başından itibaren çiftçilere hiçbir faiz uygulanmadan sunulduğu belirtildi. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Kayseri Şeker, 2024 yılında İSO’nun listesinde Türkiye genelinde 70., Kayseri’de ise birinci sırada yer aldı.

Avans ödemeleri, mayıs ayından Eylül ayına kadar planlı bir takvimle üreticilerin hesaplarına aktarılırken, bu desteklerin çiftçilerin finansman yükünü hafifleterek üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı açıklamada, “Biz Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi ekimden hasada kadar üretimin her aşamasında yalnız bırakmıyoruz. Çiftçimizin emeğini, zahmetini görüyor ve tarlasında üretimin aksamadan devam etmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Akay, çiftçilere verilen ayni ve nakdi avansların, hiçbir faiz yükü getirmeden zamanında ve planlı şekilde ulaştırıldığını belirterek, “12-13 Ağustos’ta ödenen ikinci sulama avansı ile birlikte bugüne kadar 3 milyar 646 milyon 680 bin lira tutarında avans ödemesi yapılmış oldu. Eylül ayında üçüncü sulama avansının verilmesi planlanıyor” diye konuştu.

Başkan Akay, “Tüm üretim maliyetlerinin yükseldiği bu dönemde çiftçimizin yükünü hafifletmek, onların işine ve üretmeye odaklanmasını sağlamak en büyük görevimizdir. Tarımda başarı ve sürdürülebilir üretim ancak çiftçinin güçlü kalması ile mümkündür. Kayseri Şeker olarak biz bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.