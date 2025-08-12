İŞKUR üzerinden arka arkaya duyurular yayınlandı ve farklı kadrolarda çalıştırmak için şehir hastanelerine personel ve işçi alınacağı bildirildi.

Farklı illerdeki şehir hastanelerinde bulunmak üzere uygulanacak personel alımında başvurular internet üzerinden gerçekleşiyor. İşte detaylar…

Yapılacak olan alımlar kamu işçisi olarak değil firma işçisi ve personeli olarak yapılıyor.

KPSS Şartı Aranmıyor

Şehir hastanelerine personel alımında KPSS şartı olmadan alınıyor. Personel alımları, iş görüşmesi usulü ile uygulanıyor. Şartları uyan ve başvuru yapan adaylar iş görüşmesine gelip nitelikleri uyan adaylar ise işe başlatılacak.

Başvuru Şartı Hakkında Bilgi

İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda ilanlara başvuru yapacak adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Hastane ortamında çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

Vardiyalı çalışabilecek,

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

Sabırlı ve hastalarla arası iyi olan,

En az ilkokul mezunu olmak ve başvuru yapacağı kadronun özel şartlarındaki mezuniyet şartını sağlamak.

Hastane Personel Alımları

Kayseri Şehir Hastanesi

12 Temizlik Görevlisi 00009083507

15 Temizlik Görevlisi 00009086378

Tekirdağ Şehir Hastenesi

1 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri 00009088368

1 Tıbbi Laboratuvar Sağlık Teknikeri 00009090045

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

20 Güvenlik Görevlisi 00008994740

1 Sevkiyat Görevlisi 00009102690

İzmir Şehir Hastanesi

1 Güvenlik Görevlisi 00009051495

1 Hastane Hizmetlisi 00009036176

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi

3 Sterilizasyon Görevlisi 00009056683

2 Temizlik Görevlisi 00009056713

Bursa Şehir Hastanesi

2 Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü 00009124126

10 Temizlik Görevlisi 00009126129

10 Klinik Destek Elemanı 00009126234

Konya Şehir Hastanesi

1 Beden işçisi 00009013371

Etlik Şehir Hastanesi

3 Sterilizasyon Görevlisi 00009056699

Başvurular Nereden Yapılacak?

esube.iskur.gov.tr adresinden uygulanacak.