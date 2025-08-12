Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile bir araya gelerek il genelinde asayiş, trafik ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikte gerçekleşen görüşmede, güvenlik güçlerinin çeşitli suç unsurlarıyla mücadelede yürüttüğü faaliyetler ile alınan trafik güvenliği tedbirleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Vali Özkan, İl Jandarma Komutanlığı’nın üstlendiği önemli görevleri başarıyla yerine getirmesinden dolayı Kıdemli Albay Yalınkılıç ve tüm personele teşekkür etti.

Yozgat’ın huzur ve güvenliğinin korunmasında iş birliği ve özverili çalışmaların önemine vurgu yapan Özkan, güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.