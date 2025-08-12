Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğiyle düzenlenen “Yükseköğretimin Geleceği: Reformlar, Eşitlik ve Kalite Odaklı Bir Ekosistem için Çalıştay” Trabzon’da gerçekleştirildi.

KTÜ yerleşkesindeki Koru Otel’de 7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılan çalıştaya farklı üniversite ve şehirlerden 28 akademisyen katıldı.

Çalıştayın açılışında KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve ÜNDER Başkanı Prof. Dr. Muhammed Kurulay kısa selamlama konuşmaları yaptı. Katılımcılar, toplantıdan çıkacak önerilerin yükseköğretim politikalarının geleceğine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

İki gün süren programda sekiz farklı oturum düzenlendi. Oturumlarda yükseköğretimde yapısal bütünlük, akademik atama ve yükseltme süreçlerinde adalet, öğretim elemanı yetiştirme, liyakat ve yönetim reformu, dijital dönüşüm, akademik ücretlendirme, içerik reformu ile üniversitelerarası iş birliği konuları masaya yatırıldı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’nın yönettiği ilk oturumda, önlisans-lisans-lisansüstü yapılarının akademik bütünlük içinde değerlendirilmesi, mevcut üniversitelerin güçlendirilmesi ve kontenjan politikalarının bölgesel ihtiyaçlara göre düzenlenmesi başlıkları tartışıldı.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu’nun moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda ise akademik atama ve doçentlik süreçlerinde standardizasyon, liyakat esaslı kadro atamaları ve vakıf-devlet üniversiteleri arasında eşitliğin sağlanması konuları ele alındı.

Diğer oturumlarda öğretim elemanı yetiştirme sürecinde formasyon ve yabancı dil yeterliliği, akademik ve idari kadrolarda liyakat, uluslararası tanınırlık, blok zincirle belge doğrulama, akademik ücretlendirme modeli, ders içeriklerinde standardizasyon ve üniversiteler arası bilgi paylaşımı gibi konular irdelendi.

Kapanış oturumunda ÜNDER Başkanı Prof. Dr. Muhammed Kurulay, her oturumdan çıkan önerilerin raporlaştırılarak ilgili kurumlarla paylaşılacağını, takip ve izleme mekanizmalarının belirleneceğini açıkladı. Kurulay, katkı veren tüm akademisyenlere teşekkür etti.